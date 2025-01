Darts: „Littler-Mania“ gibt es auch im Dreiländereck

„Angefangen hat alles mit dem E-Dart, allerdings gibt es auch seit etwa neun Jahren Steel-Dart in unseren Formaten“, beschreibt Ligapräsidentin Sandra Schlageter die Gegebenheiten. In 23 Lokalen und Spielorten treffen sich die Mannschaften und Spieler in dieser Saison von September bis Juni, um in den verschiedenen Ligen im Modus „Best of 3“ einen Sieger auszumachen. Dazu gibt es mehrere zusätzliche Auszeichnungen. Jede geworfene 180 und 171, dazu „Short-Legs“, die zwischen neun und 15 Pfeilen zu Ende gespielt sind, werden ausgezeichnet.

Die RDL ist allerdings kein Hype, der schnell wieder verflogen sein wird. Ganz im Gegenteil. 1992 von einem Wirt aus Bad Säckingen gegründet, feiert die Liga 2025 ihr 33-jähriges Bestehen. Bereits damals war der Spielbetrieb schnell ein voller Erfolg. „Drei Jahre nach der Gründung waren bereits 31 Teams am Spielbetrieb angemeldet“, berichtet Schlageter von der Anfangszeit der „RegioDartLiga“. In der aktuellen Saison beträgt die Anzahl der gemeldeten Spieler ganze 362. „Wir freuen uns natürlich über jedes neue Mitglied oder Team, das dazustößt“, merkt die 42-Jährige an.