Darts Party nach Pandemie: Britische Sause nach chaotischen Jahren

Clemens und Co. sind die ganz großen Erfolge bei der WM bislang schuldig geblieben. Zwar schlug der "German Giant", wie Clemens genannt wird, vor zwei Jahren Paradiesvogel Wright, doch einen Viertelfinal-Einzug gab es beim wichtigsten Turnier der Welt noch nie. Und so wirklich Hoffnung, dass zum Start in 2023 ein echter sportlicher Coup gelingt, gibt es auch diesmal nicht.

Der an Position 25 gesetzte Clemens kommt aus einem schwachen Jahr. Martin Schindler hat bei der WM bisher noch keinen Sieg eingefahren, der frühere Handballer Florian Hempel könnte schon in Runde zwei auf Mitfavorit Luke Humphries treffen. "Es ist ein Fortschritt erkennbar, die Entwicklung geht immer weiter. Inwiefern das für ganz oben und die Weltspitze reicht, das wird sich zeigen", sagte Hempel. Andere in der Szene werden da deutlicher. Spitzenspieler van Gerwen fordert in aller Deutlichkeit: "Sie müssen sich steigern."

Clemens könnte auf 18-jährige Beau Greaves treffen

In den Fokus der großen Öffentlichkeit dürften wieder einmal die Frauen rücken, die sich bei der WM in direkten Duellen mit Männern messen. Vor drei Jahren sicherte sich Fallon Sherrock zwei Siege und schrieb damit Geschichte. Diesmal dürfte es auch um die erst 18 Jahre junge Beau Greaves gehen, die auf der Frauen-Tour überragt und nun schon in Runde zwei auf den deutschen Primus Clemens treffen könnte. "Ich fürchte niemanden, denn allein schon dabei zu sein, ist ein Bonus", sagte Greaves.

Weitere Einzelsiege für Greaves, Sherrock und Lisa Ashton scheinen möglich, die großen Titelanwärter sind aber andere. Titelverteidiger Wright, Primus Price und der langjährige Dominator van Gerwen werden allen voran genannt, wenn es um die 25 Kilogramm schwere Sid Waddell Trophy geht. "Ich will die Trophäe und meine Punkte verteidigen, denn ich möchte den ersten Platz behalten", sagte Price vorab bei Sport1.

Um besinnliche Feiertage zu haben, müssen die Favoriten in London zunächst eine erste Hürde nehmen. Für Wright geht es bereits an diesem Donnerstag los, die weiteren Anwärter starten in der kommenden Woche. "Das Wichtigste ist, das erste Spiel zu überstehen. Das ist das Schwierigste, aber wenn man das überstanden hat, kann man Weihnachten genießen", fügte Price an.