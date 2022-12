Darts-WM in London Bitteres Darts-Aus für Schindler nach Führung gegen Smith

Der 26-Jährige mit dem Spitznamen "The Wall" vergab am späten Mittwochabend im Alexandra Palace eine 3:1-Führung und musste sich in einem packenden Match mit 3:4 geschlagen geben. "Bully Boy" Smith ist einer der großen Turnierfavoriten und bekommt es nun im Achtelfinale mit Landsmann Joe Cullen zu tun. Dieser hatte am frühen Abend deutlich mit 4:0 gegen den Australier Damon Heta gewonnen.

"Es sind gemischte Gefühle. Irgendwo bin ich glücklich, so das zu spielen, was ich kann. Aber ich habe die Ziellinie nicht überquert. Es war ein gutes Spiel, ich war teilweise sehr dominant", sagte Schindler nach der knappen Niederlage bei Sport1. "So funktioniert Darts", konstatierte er frustriert.