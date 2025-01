So wie Sport-Deutschland in den 80er-Jahren die Grand-Slam-Titel der jungen Steffi Graf und des jungen Boris Becker gefeiert hat, so feiert England nun den rasanten Aufstieg von Youngster Littler. "Ich ziehe immer den Hut vor Leuten, die mich in einem tollen Spiel besiegen. So funktioniert der Sport nun mal", sagte der Niederländer van Gerwen, der zwar dreimaliger Champion ist, aber auch schon vier WM-Finals verloren hat.