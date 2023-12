Darts-WM in London: Publikumsproblem: Pietreczko im Ally Pally unter Beobachtung

Drei Ausbildungen, jetzt Darts-Profi

Dabei überlagert das Publikumsproblem, dass Pietreczko mit großartigen Referenzen zu seiner ersten WM reist. Im Oktober gewann er als erst zweiter deutscher Spieler überhaupt ein European-Tour-Turnier. Die internationale Konkurrenz um Michael van Gerwen und Peter Wright schätzt den Newcomer auch deshalb, weil sie selbst schon von Pietreczko und dessen Abgezocktheit besiegt wurden.

Pietreczko hat einen besonderen Werdegang hinter sich. Er brach Ausbildungen als Kellner und Briefträger ab, weil die Arbeitszeiten mit den sportlichen Terminen kollidierten. Dann vollendete er eine Lehre zum Maler und Lackierer, doch auch die dürfte er in den kommenden Jahren eher nicht brauchen. "Ich sehe mich so lange Darts spielen, bis ich nicht mehr stehen kann", sagte Pietreczko. Alleine in diesem Jahr hat er umgerechnet 135.000 Euro an Preisgeldern erspielt, Tendenz steigend.

Der Spitzname Pikachu resultiert aus einem Missverständnis in einer lauten Halle, in der Pietreczko seinen Nachnamen sagte und der Zuhörer Pikachu verstand. Seither kultiviert der Profi das Image mit diesem Spitznamen. Auch in der deutschen Szene gibt es Anerkennung für den etwas anderen Neuling. "Er ist ein bisschen durchgedreht, wenn man das so sagen kann. Er ist ein netter und charmanter Typ", sagte Martin Schindler über Pietreczko. Sein Ziel für die WM hat dieser klar formuliert: der Titel.