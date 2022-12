Darts-WM Paradiesvogel Wright im "Ally Pally" der Gejagte

Vor ein paar Jahren gab es zwischen Wright und dem früheren Rugby-Spieler Price mal Ärger, weil dieser beim WM-Duell so kurz mit seinem Wurf wartete, dass er den von der Scheibe wegtretenden Wright beinahe am Kopf traf. Eine echte Eskalation blieb bislang aber aus.

Van Gerwen steht seinen Rivalen auch verbal in nichts nach. Der 33-Jährige dominierte die Szene jahrelang und steht diesmal besonders im Blickpunkt, nachdem ihn letztes Jahr ein positiver Corona-Test zur ungünstigsten Zeit aus dem Turnier nahm. "Das ist das größte Ding des Jahres. Ich bin zurück auf meinem Weg und gehe selbstbewusst in das Turnier", sagte van Gerwen, der in diesem Jahr vier große Majors für sich entschied.

"Hatte ein phänomenales Jahr"

"Ich hatte ein phänomenales Jahr. Meine Major-Titel sind aber Geschichte, ich will jetzt den nächsten Pokal", sagte "Mighty Mike". Die Sid Waddell Trophy, die es am 3. Januar für den nächsten Weltmeister gibt, ist nicht nur 25 Kilogramm schwer, sondern bringt auch ein Preisgeld von 500.000 Pfund (rund 580.000 Euro) mit sich. Auch viele Kollegen aus dem Darts-Circuit haben keine Zweifel, dass der Weg im "Ally Pally" nur über van Gerwen führt. "Er ist in herausragender Form. Alle Statistiken sprechen für ihn", sagte Deutschlands Profi Max Hopp.

Van Gerwen hält es für legitim, das Pfeile-Trio mit Djokovic, Nadal und Federer zu vergleichen. Wenn man den Glatzkopf mit dem grellgrünen Shirt allerdings fragt, wer von den drei Top-Profis der Beste sei, reagiert der Niederländer fast pikiert. "Ist das eine Frage? Was denkt Ihr denn? Schaut auf die Ergebnisse. Ich spiele aktuell die besten Darts von uns drei", sagte van Gerwen. Doch damit nicht genug. Er fügte an: "Ich denke, dass auch Michael Smith aktuell bessere Darts spielt als die anderen beiden." Smith war 2019 und 2022 WM-Zweiter und ist aktuell die Nummer vier der Welt.