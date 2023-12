Darts-WM: Pikachus Darts-Weihnachtsziel: London statt Nürnberg

Im Gegensatz zu vielen anderen Sportlern plant der Deutsche nun keine Heimreise mehr, sondern will so lange in London bleiben, wie er im Turnier ist. "Ich mache das komplett spontan", sagte Pietreczko. Sein nächstes Spiel steigt am 23. Dezember gegen den Engländer Callan Rydz. Mit einem weiteren Sieg bekäme der Nürnberger ein Drittrundenmatch gegen den englischen Topfavoriten Luke Humphries.