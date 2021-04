Darüber spricht die Liga 27. Spieltag: Leipzig-Gipfel, Berlin-Derby und Wolf-Debüt

CORONAALARM NACH LÄNDERSPIELEN: Jeder negative Corona-Test dürfte bei den Bundesliga-Trainern für Erleichterung sorgen. Nach den Länderspielphasen im vergangenen Jahr war es vermehrt zu Corona-Fällen bei den Vereinen gekommen. "Wichtig ist, dass alle Nationalspieler gesund zurückkehren und alle einen negativen Corona-Test haben", sagte Eintracht Frankfurts Coach Adi Hütter vor dem Spiel bei Borussia Dortmund.

WER WIRD BERLINER MEISTER? Wenn es nur die Berliner Meisterschaft wäre. Bei allem Prestige in der Hauptstadt für einen Sieg in der Begegnung des 1. FC Union gegen Hertha BSC steht vor allem für die Blau-Weißen noch deutlich mehr auf dem Spiel. Zwei Siege in den drei Spielen vor der Länderspielpause machten wieder Hoffnung bei der Hertha, der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz beträgt aber nur ein Punkt. Da, wo die Hertha eigentlich hin will, steht Union. Platz sieben mit Aussicht auf einen Europapokalplatz. Die Fußball-Hierarchie in der Hauptstadt könnte also nachhaltig geprägt werden. Sollten die seit zwölf Heimspielen ungeschlagenen Eisernen im Stadion An der Alten Försterei nach dem 1:3 im Hinspiel gewinnen, "könnten wir eine große Schnauze haben", sagte Unions ehemaliger Kapitän Torsten Mattuschka.

WOLFSBURG IM SCHATTEN: Hat man als Spieler des VfL Wolfsburg nur schlechte Chancen, für die Nationalmannschaft nominiert zu werden? Maximilian Arnold kann sich seine Nicht-Berücksichtigung kaum noch anders erklären. Sein Club ist als Tabellendritter auf dem Weg in die Champions League. Er selbst spielt seit Monaten in Topform. Sein Kollege Wout Weghorst schoss in dieser Saison bereits 17 Tore und erhält auch keine Einladungen zur niederländischen Nationalmannschaft mehr. Alles nur Zufall? "Ich denke, uns fehlt ein bisschen die Lobby. Wenn ich die Leistungen in einem anderen Trikot bringen würde, wäre es vielleicht etwas einfacher", sagte Arnold dem "Kicker".

© dpa-infocom, dpa:210401-99-59547/2