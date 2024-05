Noch mehr Sorgen

Und noch eine weitere Sorge plagt die Verantwortlichen um Alexander Schropp. Am Feuerwehrhaus in Müllheim nutzt man derzeit eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung als Materiallager, ebenfalls zur Verfügung gestellt von der Stadt. Dort türmen sich Utensilien für die Schwimm-, Rettungsschwimm- und Erste-Hilfe-Ausbildung, Einsatz- und Sanitätsmaterial, Zelte und Dokumente. Für größere Sitzungen oder Lehrgänge ist schon lange kein Platz mehr. Aber auch diese Räumlichkeiten sind vom Abriss bedroht. Das Feuerwehrhaus soll in den nächsten Jahren an anderer Stelle neu gebaut werden. Das bisherige Areal wird städtebaulich komplett neu überplant. Es ist unwahrscheinlich, dass die DLRG in der neuen Planung Berücksichtigung findet. Schlussendlich muss ein Neubau her, da sind sich alle Beteiligten einig.

Der Vorsitzende der Ortsgruppe ist selbst auch als Strömungsretter im Wasser-Rettungsdienst tätig. Foto: DLRG Müllheim-Neuenburg/Alexander Anlicker

Aber wo soll dieser entstehen? Wer bauen will, braucht ein Grundstück und die entsprechenden finanziellen Mittel. Hier beißt sich die sprichwörtliche Katze aber in den Schwanz. Wenn alles gut läuft, könnte das Land Baden-Württemberg den Neubau womöglich fördern, aber keinesfalls den Grundstückserwerb. Im Idealfall würde die Kommune ein Grundstück zur Verfügung stellen. Aber die beiden Bürgermeister der Städte Müllheim und Neuenburg interessierten sich bis vor kurzem noch kaum für das Problem der DLRG. Erst der 2023 neu gewählte Bürgermeister von Neuenburg, Jens Fondy-Langela brachte einen kleinen Lichtblick. Demnächst steht ein Gespräch an, um die Grundstückssuche hoffentlich voranzubringen.