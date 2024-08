Dauerdebatte bei Olympia Box-Boss attackiert Bach und IOC - "Zerstören den Sport"

"Nur im eigenen Kopf glaubwürdig"

IOC-Sprecher Mark Adams hatte vor Tagen über die Funktionäre des Verbands gesagt: "Diese Menschen sind nur in ihrem eigenen Kopf glaubwürdig." Über den Brief sagte Adams, dass sich das Internationale Olympische Komitee nicht mit den wissenschaftlichen Standards der Analyse beschäftigt habe, weil es sich um keine legitime Quelle handelte.

Das IOC erkennt die IBA nicht an und organisiert das Boxturnier bei Olympia erneut selbst. Das im Pass angegebene Geschlecht sei für viele Sportarten maßgeblich für die Zulassung zu den Wettbewerben, hieß es von Adams. Im Boxen sei das Regelwerk schon bei Olympia 2016 in Rio und 2021 in Tokio so wie in Paris angewendet worden. 2028 will das IOC Boxen nur mit einem seriösen Partner veranstalten. Aktuell ist die Sportart nicht im Programm für Los Angeles.

Bei der Veranstaltung, die wegen organisatorischer Probleme fast eine Stunde später begann, kam es immer wieder zu Pannen und tumultartigen Szenen.