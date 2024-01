dbb-Jahrestagung: Beamtenbund warnt vor Schwächung des Staats

Über 1,3 Millionen Beschäftigte gingen in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand. "Der Personalnotstand gefährdet die Handlungsfähigkeit von Staat und Verwaltung", sagte Silberbach. Offene Stellen seien kaum noch zu besetzen. "Selbst für attraktive Führungsposten wird es immer schwerer, Personal zu finden." Besetzungsprobleme gebe es etwa in der klassischen Verwaltung, in IT-Abteilungen, Kindergärten, der Stadtreinigung oder in Bauämtern.

Viele zweifeln an Handlungsfähigkeit des Staats

Bürgerinnen und Bürger bekämen dies immer stärker zu spüren. So gingen nur 27 Prozent der Bürgerinnen und Bürger davon aus, dass der Staat in der Lage sei, seine Aufgaben zu erfüllen, sagte Silberbach unter Berufung auf eine Forsa-Umfrage im Auftrag des dbb.