DDR-Bürgerrechtler: Ehemaliger DDR-Bürgerrechtler Gerd Poppe ist tot

Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt schrieb auf X Poppe sei ein "wunderbarer, kluger und immer freundlicher Kämpfer für die Freiheit" gewesen. Die Grünen hätten ihm viel zu verdanken, vor allem einen realistischen Kurs in der Außenpolitik. "Er wird sehr fehlen und sein Rat in diesen fragilen Zeiten, in denen die Freiheit allüberall bedroht ist, besonders", unterstrich die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin.