Debatte im Gemeinderat: Neue Regeln für Vermieter in Lörrach?

SPD und Grüne

In vielen Städten werde die Zweckentfremdung von Wohnraum für eine gewinnbringende Kurzzeitvermietung zum Problem. Auch in Lörrach würden Wohnungen oder Häuser vermehrt über Plattformen wie Airbnb tage- oder wochenweise vermietet und so dem Wohnungsmarkt entzogen. „Und das in einer Stadt mit Wohnungsnot“, so Christiane Cyperrek und Fritz Böhler (Grüne).

Nicht nur werde dieser Wohnraum auf dem regulären Markt dringend gebraucht, argumentieren die beiden Fraktionen, sondern eine solche Umnutzung wirke sich auch negativ auf das Nachbarschaftsverhältnis aus. Häufig wechselnde Mieter hätten kein gesteigertes Interesse an einer guten Nachbarschaft. Dies führe auch der Deutsche Städtetag als problematisch an.