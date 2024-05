Sabine Hartmann-Müller sagte: „Die Demonstrationen machten deutlich, dass die Landwirtschaft oftmals in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit und der Bundespolitik ganz weit weg ist.“ Und sie fasste zusammen: „Unser Sinnen und Streben muss sein, dass die Arbeit der Landwirte mehr wertgeschätzt wird.“ Die Bauern dürften nicht mehr so gegängelt werden.

Mindestlöhne

Moderator Glaser warf ein, dass das Tanken der Traktoren in Frankreich ungleich billiger sei als in Deutschland. Wie sei dieses Missverhältnis innerhalb der EU möglich? Hartmann-Müller bestätigte, dass hier intensiver politischer Druck notwendig sei. Burger ergänzte, dass es sich hier um eine souveräne Entscheidung jedes Landes handele. Diskutiert wurde ferner über die unterschiedlich hohen Mindestlöhne, die beispielsweise in Italien 6,50 Euro betragen und in Deutschland fast doppelt so hoch sind.

Moderator Glaser bat die Teilnehmer zudem darum, zwei Gesetze zu nennen, die sie abschaffen würden. Nikolaus König plädierte für das Weidetagebuch und ein aufgeblähtes, kaum nachvollziehbares Baurecht, aber er schmunzelte: „Man darf nicht die Frösche fragen, wenn man den Teich trocknen will.“

Praktiker Norbert Götz würde die Dünge-Verordnung abschaffen, da die Landwirte genügend entsprechendes Know-how besitzen würden. Auch kann er die tägliche Umwandlung von 50 Hektar Landwirtschaftsfläche in Bauland nicht gutheißen. Nikolaus König wünschte sich insgesamt mehr Engagement der Gemeinschaft fürs Gemeinwohl und sagte dazu: „Mein Zivildienst hat mein Leben verändert.“