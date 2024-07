Debatte um Bidens Kandidatur "Politico": Clooney war vor Biden-Text mit Obama in Kontakt

Die ehemalige Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses soll einigen Abgeordneten in umkämpften Bundesstaaten aber geraten haben, sich aus Respekt erst nach Ende des Nato-Gipfels in Washington öffentlich kritisch zu äußern. Der Gipfel in der US-Hauptstadt geht heute zu Ende, in der deutschen Nacht zu Freitag will Biden eine Abschlusspressekonferenz geben.