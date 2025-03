Debatte um Schutzschild Kann die Atommacht Frankreich ganz Europa schützen?

Mehr als um die Anzahl von Atomwaffen gehe es um die Flexibilität des Arsenals, sagte der Spezialist für ballistische Waffensysteme Étienne Marcuz dem Magazin "Le Point". Es gelte, nukleare und konventionelle Fähigkeiten zu kombinieren.

Wie könnte eine Ausweitung der französischen Abschreckung aussehen?

Europäische Partner könnten laut Macron an den Übungen der französischen Atomtruppen beteiligt werden. Paris könnte seinen Verbündeten vorschlagen, mit Eurofighter-Jets teilzunehmen, sagte Rüstungsexperte Marcuz der Zeitung "Le Figaro". Auch könnte Frankreich europäische Bomber mit französischen Atomwaffen bestücken, was technisch allerdings nicht so einfach wäre, da die Raketen bislang nur an Rafale-Jets montiert werden können, sagte der ehemalige Atom-U-Boot-Kommandant Jean-Louis Lozier der Zeitung.

Französische Jagdbomber könnten zudem entlang der EU-Grenzen patrouillieren, wie dies auch die amerikanischen B52 regelmäßig tun. Außerdem könnten Frankreichs strategische Luftstreitkräfte trainieren, auf Flughäfen in anderen Ländern zu starten und zu landen, etwa in Polen, Rumänien oder Finnland. Laut Expertin Fayet sind auch Lieferungen von Rafale-Jets und die Stationierung französischer Truppen in Partnerländern denkbar.

Und was ist mit der Lagerung von Waffen?

Nach US-Vorbild könnte Frankreich laut Rüstungsexperte Marcuz auch Atomwaffen in Partnerländern stationieren. Neben dem hohen symbolischen Wert würde dies den Abstand bei einem Schlag an Europas Ostflanke verkürzen und die Herkunft der Bedrohung für einen potenziellen Feind ausweiten.

Aus französischer Sicht müssten die Waffen aber unter strikter französischer Kontrolle bleiben und ihre Lagerorte von französischen Streitkräften geschützt werden. Laut Expertin Fayet steht eine Lagerung aber derzeit nicht zur Debatte.

Wer ist bei den französischen Waffen am Drücker?

Präsident Macron hat klargestellt, dass die Entscheidung über die französischen Atomwaffen in den Händen Frankreichs und seines Staatschefs bleibt.

Was ist mit Atommacht Großbritannien?

Die Briten nutzen zur atomaren Abschreckung vier U-Boote mit Atom-Antrieb, von denen immer mindestens eines in den Weltmeeren unterwegs ist. Anders als Frankreich hat London seine Abschreckung auch in den Dienst der Nato gestellt. Nach Angaben eines Regierungssprechers nutzt Großbritannien seine nukleare Abschreckung bereits, um andere europäische Staaten zu schützen.