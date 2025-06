Dekarbonisierung ArcelorMittal ändert Pläne für "grünen" Stahl

ArcelorMittal sei verpflichtet, der Bundesregierung dies offiziell mitzuteilen, da der Vertrag mit der Bundesregierung über die Förderung von 1,3 Milliarden Euro den Beginn der Bauarbeiten für das Projekt bis Juni 2025 vorsah.

ArcelorMittal werde sich in Bremen und Eisenhüttenstadt auf die Planung zum Bau von Elektrolichtbogenöfen konzentrieren, um vorbereitet zu sein, wenn diese Art der Produktion dort wirtschaftlich sinnvoll sei. in Eisenhüttenstadt ersetzen. In Bremen sollten eine sogenannte Direktreduktionsanlage und ein sogenannter Elektrolichtbogenofen aufgebaut werden. Die neuen Anlagen sollten perspektivisch grünen Wasserstoff nutzen - also Wasserstoff, der mit Ökostrom hergestellt wurde..