DEL-Finalserie Ingolstadt setzt auf Ausdauer: Beste "im letzten Drittel"

Was nach dem 2:1 und dem 7:1 für München in den ersten beiden Partien nach einer einseitigen Angelegenheit aussah, könnte sich doch noch zu einem packenden Finale entwickeln. Der EHC will in Ingolstadt zurückschlagen, wie Verteidiger Maximilian Daubner sagte. "Wir müssen daraus lernen und für das nächste Duell bereit sein", merkte Münchens Trainer Don Jackson an.