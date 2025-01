«Demandsens»: Media Control will mit KI Buchverkäufe besser vorhersagen

"Details zu den Gewichtungen der einzelnen Kriterien und den Algorithmen können wir nicht mitteilen", erklärte Altig. Verlage, Handel und Branchenvertreter wie Dienstleister sollen auf das Instrument zugreifen können. "Eine Nutzung durch öffentliche Personen oder Verbraucherinnen und Verbraucher ist derzeit nicht geplant."

Das Tool sei die Grundlage dafür, dass das richtige Buch in der richtigen Menge am richtigen Ort bereitgestellt werde, hatte Altig in einer Pressemitteilung erläutert. "Diese KI-basierte Absatzprognose wird dem Buchmarkt völlig neue Perspektiven eröffnen."