Demenzinitiative Schopfheim: Dem Vergessen zum Trotz: „Es ist der Moment, der zählt“

Das Frühstück am vergangenen Samstag war das 100. dieser Art, und das im zehnten Jahr. Das wurde zusammen mit der Sängerin und Akkordeonistin Christine Schmid und Ehrengästen gefeiert.

Große Unabhängigkeit

Chantal Jansen, eine der Mitgründerinnen der Initiative, erzählte von den Anfängen in der Fahrnauer Scheune, wo man sich zuerst privat traf, auch um unabhängig zu sein. Viel Herzblut und Engagement war in ihrem Rückblick zu spüren. Menschen mit Demenz vergessen Ereignisse und Zusammenhänge. Es gebe aber auch Erinnerungen, die auf einer anderen Ebene funktionieren – und bleiben: etwa der Geruch eines guten Essens oder das Wohlgefühl bei guter Musik. Und dies dürfen alle Frühstücksgäste gemeinsam genießen.

Die Unabhängigkeit der Initiative ist geblieben, auch der Name „Scheunenfrühstück“ hat noch Bestand, aber die Örtlichkeit hat gewechselt. Mittlerweile wird in einem Raum der Sozialstation Wiesental (Adresse: An der Wiese 24 in Schopfheim) gefrühstückt.