Demo in Schönau: Offen und solidarisch für Demokratie

Florian Burger freute sich, dass viele junge Menschen an der Kundgebung teilnahmen. Wer über den Platz blickte, stellte fest, dass sich die Zahl der Jugendlichen aber in Grenzen hielt. Positiv sei es, so Burger, dass „immer mehr junge Menschen den Ernst der Lage begreifen.“ Die Feinde der Demokratie seien laut und schrien, seien aber nicht in der Mehrheit. „Anti-Demokraten und Nazis haben nirgends ein Chance, weder im Dorf noch in der Stadt.“ Die Schönauerin Amara Igwe forderte die Demonstranten auf, weiterhin Menschen über Demokratie aufzuklären. „Für uns ist Rechtsextremismus keine Option.“