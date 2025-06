Demografischer Wandel "Ein kleiner Piks" - Junge Blutspender werden gesucht

Babyboomer sind aktive Blutspender - noch

In den kommenden Jahren stehe außerdem ein Generationenwechsel an, sagt Götz. "Die Generation der Babyboomer ist hier sehr aktiv." Die spendenstarke Generation werde aber alters- und krankheitsbedingt nach und nach ausscheiden, manche verbringen ihre Rente möglicherweise auch woanders, nicht in der sozialen Umgebung, in der sie bisher Blut gespendet haben. Das DRK geht daher davon aus, dass der Mangel, den es immer wieder an Blutspendern gibt, sich vergrößert.

Blut spenden dürfen in der Regel gesunde Menschen ab 18 Jahren mit mindestens 50 Kilogramm Körpergewicht. Männer können im Jahr sechsmal spenden, Frauen viermal. Vor jeder Spende wird der Gesundheitszustand per Fragebogen und Untersuchung überprüft. Bei einer Vollblutspende werden 500 Milliliter Blut gespendet, dieses wird in verschiedene Komponenten wie rote Blutkörperchen, Blutplättchen und Blutplasma aufgetrennt. Sie dienen für Präparate für mehrere Patientinnen und Patienten.

Dauerspender Schwanke hat mal Freunde zur Blutspende mitgenommen, einer habe es aber nicht so gut vertragen. "Nicht jeder kann Blut spenden, aber es könnten wesentlich mehr Leute spenden als es tatsächlich tun." Schwanke fände es wichtig, dass diejenigen, die noch nie gespendet haben, sich zumindest mal damit auseinandersetzen. "Viele Patientinnen und Patienten sind einfach darauf angewiesen, dass Leute Blut spenden."