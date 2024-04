Demografischer Wandel: Quartiersarbeit in Brombach und Hauingen soll Senioren stärken

Ziele der Entwicklung

Quartierentwicklung hat sich zu einer strategischen Säule in der Bewältigung kommunaler Herausforderungen in Zusammenhang mit dem demografischen Wandel entwickelt. Neben dem Wohnen spielen die Stärkung der Eigeninitiative und die Aktivierung gegenseitiger Hilfe im Quartier eine zentrale Rolle. Das heißt: Die älteren Menschen sind nicht ausschließlich passiv, sondern sie werden mit einbezogen in ein nachbarschaftliches Netzwerk – so weit es jeweils geht.

Das Land fördert

Das Sozialministerium Baden-Württemberg hat Fördermittel für die seniorengerechte Entwicklung von Quartieren ausgelobt, von denen auch Lörrach profitierte, so Fachbereichsleiterin Ilona Oswald in der Sitzungsvorlage zum Abschluss des Förderprogramms „Quartiersimpulse“. Sie wird demnächst in den Gremien erörtert.