Demonstration und Warnstreik Kita-Personal zeigt sich kämpferisch

Im Gegenteil: Gerade habe der zuständige Staatssekretär in Baden-Württemberg verkündet, dass die ursprünglich für Coronazeiten kreierten Ausnahmeregelungen in Sachen Absenkung des Personalschlüssels und Erhöhung der Gruppengrößen verlängert werden, erläuterte Anja Braekow, Verbandsvorsitzende der Kita-Fachkräfte.

Sozialer Bereich elementar und wichtig

Bei anderer Gelegenheit sei von Arbeitgeberseite die Brücke vom Ukraine-Krieg zu den Tarifverhandlungen geschlagen worden – in dem Sinne, dass jetzt wirklich nicht die Zeit sei, um Verbesserungen der Arbeitsbedingungen im Sozialbereich zu fordern, berichtete Franziska Pfab von ver.di und zeigte sich ebenso wie ihre Zuhörerinnen verständnislos ob solcher Aussagen.

Gerade die aktuellen Krisen – das Thema Corona ebenso wie das Thema Flüchtlinge – zeigten doch allzu deutlich, wie elementar und wichtig der soziale Bereich ist – ob Menschen nun gepflegt, betreut oder einfach aufgenommen werden sollen und wollen.

Soziales Gewissen ausgenutzt

Tatsächlich sei bei Beschäftigten im Erzieherberuf wie im Sozialbereich überhaupt das soziale Gewissen oftmals stark ausgeprägt – „und eben das wurde jahrelang ausgenutzt“, so Kühn. Damit aber soll nun Schluss sein: „Ende der Bescheidenheit – Erzieher sind jetzt kampfbereit!“, verkündeten Plakate und Sprechchöre auf der Demonstration.

Neben Melanie Kühn machte auch Dominique Bevensee aus einem Betreuungsbetrieb des Diakonischen Werks auf den Teufelskreis aufmerksam, in dem sich Sozial- und Erzieherbereich befinden: „Das Personal in den Einrichtungen reicht nicht aus, so dass es zu einer massiven Verschlechterung der Bildungs- und Betreuungssituation kommt.“

Unzufriedenheit ist alarmierend

Grund wie Folge sei eine Verschlechterung auch der Arbeitssituation für den einzelnen Erzieher und der damit einhergehende Fachkräftemangel: „Die Unzufriedenheit in unserem Berufsfeld ist alarmierend“, so Bevensee – jede Vierte spiele mit dem Gedanken, den Beruf zu wechseln. „Das darf nicht sein in einem Beruf, der gesellschaftlich so wichtig ist“, rief Kühn.

Angesichts der bisher starren Haltung der Arbeitgeber sei mit einer langen Tarifrunde zu rechnen, sagte die Gewerkschaftssekretärin – und rief die Betroffenen dazu auf, weiterhin und künftig noch mehr Präsenz zu zeigen. Noch vor der nächsten Verhandlungsrunde am 15./16. Mai sollen weitere Aktionen stattfinden.