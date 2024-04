Demonstrationen: Massendemos gegen rechts flauen ab - was haben sie gebracht?

Und nun? Was hat es gebracht, dass Hunderttausende bei Kälte und Regen hinter Bannern mit "Aufstehen für Demokratie" herliefen und "Nie wieder ist jetzt" riefen? "Es ist nicht zu vernachlässigen, welche Dimension diese Proteste haben", sagt Teune. "Es ist wahrscheinlich die größte Protestmobilisierung seit Bestehen der Bundesrepublik." Anders als bei den Lichterketten der 1990er Jahre seien die Aktionen in die Fläche getragen worden - in Hunderte kleinere Orte in Ost und West. Was davon bleibt, kann auch Teune nicht genau einschätzen. Aber spurlos dürfte das alles nicht an Deutschland vorübergehen.

AfD sinkt in den Umfragen - aber sie hat viele neue Mitglieder

Die AfD war für viele Demonstranten Protestziel Nummer eins. Die Partei war nicht Organisatorin des Potsdamer Treffens vom 25. November 2023 - das war der Zahnarzt Gernot Mörig. Die AfD referierte dort nicht ihr Programm - es war der neurechte Österreicher Martin Sellner, der nach eigenen Angaben über die sogenannte Remigration redete, also wie Millionen Menschen mit ausländischen Wurzeln aus Deutschland hinausgedrängt werden sollen. Aber mehrere AfD-Mitglieder waren dabei, darunter Roland Hartwig, persönlicher Referent von AfD-Chefin Alice Weidel. Weidel warf Hartwig sofort raus. Aber ansonsten ging die AfD-Chefin in den Angriffsmodus. Sie sprach von "unglaublichen Lügen" in der Berichterstattung und nannte Correctiv eine "Hilfs-Stasi" im Dienste der Regierung.