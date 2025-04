Demonstrationen: Türkische Opposition konkretisiert Protestpläne

Istanbul - Vor dem Hintergrund der politischen Krise in der Türkei hat die größte Oppositionspartei CHP ihre Protestpläne konkretisiert. Erst ab kommender Woche soll jeden Mittwoch in Istanbul und jedes Wochenende an verschiedenen Orten im Land protestiert werden, teilte ein Parteisprecher mit. CHP-Chef Özgür Özel hatte am Wochenende gesagt, der Protest beginne "von nun an". Aufgrund eines für Sonntag angesetzten Parteitags sei der Start jedoch erst für die kommende Woche geplant, sagte der Sprecher.