Demonstrationsverbot Hunderte Festnahmen bei Protest gegen Lukaschenko in Belarus

Trotz Festnahmen und Polizeigewalt sei der Protest für viele inzwischen Teil des Alltags geworden, sagte die 38-Jährige zu neuen Kundgebungen am Sonntag. "So wird es bis zum Sieg bleiben." Wieder gab es in der Hauptstadt Minsk und anderen Städten zu Demonstrationen. Mehr als 300 Menschen seien festgenommen worden etwa wegen Verstoßes gegen das Versammlungsverbot und wegen Tragens nicht zugelassener Symbole, teilte das Innenministerium mit.

Viele Menschen versammelten sich trotz Demonstrationsverbots in ihren Wohnvierteln und bildeten dann Demonstrationszüge, wie auf verschiedenen Kanälen des Nachrichtendienstes Telegram zu sehen war. Erneut gingen Uniformierte in Sturmhauben gewaltsam gegen friedliche Lukaschenko-Gegner vor. Das Menschenrechtszentrum Wesna listete am frühen Abend (Ortszeit) die Namen von mehr als 200 Festgenommenen auf.