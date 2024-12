Deshalb ist die Vorfreude auf Bonn so groß. Die DSAM, sagen die Schwestern, würde sie an die früheren Schachkongresse in Baden erinnern. Auch das waren einst Treffpunkte für Jung und Alt. Irgendwann fanden sie aber nicht mehr statt – die Flut der Turniere hat den Kongress überrollt. „Aber genau das finde ich schön an der DSAM“, sagt Malachowski, „Erwachsene jeden Alters sitzen direkt neben talentierten Kindern. Das ist ein Gemeinschaftserlebnis, das verbindet.“