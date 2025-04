Der «Boss» ist zurück: Bruce Springsteen kündigt sieben unveröffentlichte Alben an

Die sieben Platten wurden ursprünglich als vollständige Alben konzipiert. "All diese LPs sind abgeschlossene Alben - manche davon waren sogar kurz davor abgemischt zu werden – die allerdings nie veröffentlicht wurden. In den vergangenen Jahren habe ich sie mir oft angehört oder engen Freunden vorgespielt", erklärte Springsteen selbst. Als Vorgeschmack veröffentlichte er am Donnerstag den Song "Rain in the River".

Amerikanische Ikone

Springsteen gilt mit Songs wie "Dancing in the Dark" oder "Born to Run" als einer der einflussreichsten Musiker in der jüngeren US-Geschichte. Geboren wurde er 1949 in dem kleinen Küstenstädtchen Long Branch im US-Bundesstaat New Jersey in einfachen Verhältnissen. Seine Kindheit in der irisch-italienischen-stämmigen Großfamilie beschrieb Springsteen später viel in seinen Songs - der Vater oft cholerisch, betrunken oder depressiv, die Mutter in ständiger Bemühung, die Familie zusammenzuhalten.