Der Fall Yolanda K. aus Steinen Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt

Der Fall K. hatte einiges Medienecho bekommen. Dabei war auch immer wieder die Verbindung der jungen Frau zu Scientology Thema. Die Polizei hatte sich im vergangenen Jahr in den Fernsehsendungen „Aktenzeichen XY... vermisst“ des ZDF im Sommer und „Kripo live“ im Herbst an die Öffentlichkeit gewandt, um Hinweise zum Verbleib der jungen Frau zu bekommen.

Das letzte Lebenszeichen von Yolanda K. stammte demnach vom 25. September 2019, einem Mittwoch, gegen 15 Uhr in Leipzig, wo sie Architektur studierte. Quartier hatte sie in einer WG bezogen.

Mit dem Bus wollte die junge Frau an diesem Tag zum Ikea nach Günthersdorf, einem Leipziger Vorort. Vom Handy gab es seither kein Signal mehr. Eine Freundin war verwundert. Die als zuverlässig bekannte K. hatte sich mit ihr für den Abend verabredet. Auf dem Campus der Kunsthochschule – auf Burg Giebichenstein in Halle – wollten sie eigentlich einen Film über den Verhüllungskünstler Christo anschauen. Sie wollten gemeinsam nach Giebichenstein fahren, aber K. war nicht mehr erreichbar.

Durch die Sendungen waren weitere Hinweise eingegangen. Demnach soll sich die Studentin am Tag ihres Verschwindens gegen 15 Uhr in Leipzig an einer Straßenbahnhaltestelle mit einem Mann unterhalten haben. Danach soll K. in eine Tram eingestiegen sein.

Ein Berufskraftfahrer hat am späten Nachmittag zwischen 17.15 und 17.30 Uhr eine junge Frau gesehen, bei der es sich um K. gehandelt haben könnte. Sie soll hinter dem Ikea an einem Kanal entlang gelaufen sein. Es sei nicht auszuschließen, dass die Frau etwas später auf einem Parkplatz in einen dunklen Kombi mit getönten Scheiben und Esslinger Kennzeichen eingestiegen sei.

Bei der Suche nach K. fanden Hunde Spuren der Vermissten auf dem Campus Giebichenstein. Dort befand sich zum Zeitpunkt des Verschwindens eine Baustelle, die mittlerweile zugeschüttet war. Bei einer Untersuchung mit einer Spezialkamera ergab sich aber kein Hinweis auf K.

K. hatte 2016 das Abitur an der Freien Evangelischen Schule in Lörrach gemacht. Sie galt als reiselustig. Kurz vor ihrem Verschwinden hatte sie ein Ticket nach Jordanien gebucht. Freunde und Bekannte berichten, dass K. unvorhersehbare Schwächeanfälle, einschließlich Ohnmacht, hatte.