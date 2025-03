Der Kommentar: Lörrach und Weil am Rhein sollten intensiver kooperieren

Der Handlungsdruck

Unterdessen stehen die Städte finanziell unter Druck. Zudem wird die Lörracher Verwaltung in den kommenden zehn Jahren rund ein Drittel ihrer Mitarbeiter verlieren. Digitalisierung und KI werden diesen Verlust nicht auffangen. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist die Aufrechterhaltung kommunaler Leistungen zu betrachten. Das sagt selbst die Lörracher Verwaltungsspitze.

Die Optionen

Die neuen technischen Möglichkeiten könnten genutzt werden, um Kooperationen besser zu gestalten. Das Ziel wäre nicht, jede Doppelstruktur abzuschaffen: Die Kommunen sollen eigenständig bleiben. Es geht um die Identifizierung effizienzsteigernder Optionen in der Zusammenarbeit und damit einhergehenden Einsparmöglichkeiten. Und es geht um Qualität: Nicht jedes Angebot muss doppelt aufrechterhalten werden – schon gar nicht unter Personalmangel. Lieber einmal gut als zweimal schlecht. Das nutzt am Ende den Bürgern.

Einfach wird das nicht, aber bei zwei so eng beieinanderliegen Nachbarstädten, die zusammen gerade mal so viele Einwohner haben wie Konstanz (von Freiburg ganz zu schweigen) sollte es an der ein oder anderen Stelle möglich sein.