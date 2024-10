DER KOMMENTAR: Sie, Herr Lutz! Genau Sie – persönlich!

Diese Vereinfachung ignoriert konsequent politische Realitäten und die Komplexität der Zusammenhänge, in denen ein OB und die Kommunalverwaltung agieren. Damit verhalten sich die „Bürger für Lörrach“ derzeit genau so, wie sie es dem Vernehmen nach nicht wollten.

Der Verkehrsknoten

Genau hinschauen will Bär, differenziert betrachten, kritisch sein. Gut so! Aber er selbst ist es, der versucht, unter anderem aus der äußerst diffizilen, nervigen, aber notwendigen Baustelle am Aicheleknoten einen Lörracher Verkehrsinfarkt abzuleiten – und den Schuldigen hat er schnell gefunden. Schriftlich adressiert er an Lutz: „...das stetig von Ihnen! verursachte Verkehrschaos...“.

Stadt und OB stehen gewiss nicht außerhalb der Kritik. Die Verkehrssituation in Lörrach ist schwierig, kompliziert, mitunter auch ärgerlich – insbesondere in diesen Tagen. Wie in so vielen Städten. Man kann das diskutieren, man kann das kritisieren, man kann für eigene Vorschläge werben. Birger Bär kann das wie alle anderen auch.

Doch ist es aufschlussreich, dass er seinen Wortbeitrag zum Aicheleknoten lässig mit dem Satz flankiert: „Es könnte so einfach sein.“ Die Wahrheit ist: Nein, ist es nicht.

Der Auftrag der Bürger

Wer derart harsche Kritik übt, sollte sich mit dem gleichen Engagement um echte Lösungen oder konsensfähige Kompromisse bemühen: Das wäre im Sinne der Bürger in Lörrach.