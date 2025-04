Der Tag vor Ostern Karsamstag - zwischen Konsum und Grabesruhe

Aus Bayern heißt es: Die Umsätze an dem Tag seien zwar hoch, aber reichten nicht an jene des Gründonnerstags heran. Wenngleich der Samstag vor Ostern natürlich noch einmal zum Einkaufen genutzt werde, frische Lebensmittel und Blumen seien besonders gefragt, sagt der Sprecher des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann.

Und wenn alles erledigt ist...

... dann ist vielleicht noch Zeit für weitere Bräuche rund um Ostern: In einigen Regionen Deutschlands werden beispielsweise Brunnen festlich mit bunten Eiern geschmückt. Im fränkischen Bieberbach (Landkreis Forchheim) sind mehr als 10.000 Eier als kleine Kunstwerke verziert und an Girlanden aus Zweigen rund um eine Wasserstelle befestigt. In katholischen Gegenden hält sich der Brauch, so genannte Heilige Gräber in den Kirchen herzurichten, also eine Jesusfigur in eine Art reich verziertes Schaugrab zu legen.

Und auch wenn Ostern ein christliches Fest ist - die Bindung an die Kirchen ist im Sinkflug, religiöses Wissen schwindet in der Gesellschaft. "Angesichts steigender Kirchenaustritte beobachten wir eine zunehmende Distanzierung von den christlichen Wurzeln des Osterfestes", sagt Expertin Alzheimer. "Anlässe wie Weihnachten und Ostern sind insbesondere in Geschäften und Einkaufsstraßen nicht zu übersehen und tragen wesentlich zum Jahresumsatz bei. Dadurch gewinnen auf Außenwirkung zielende Osterdekorationen an Bedeutung und religiöse Aspekte verblassen."