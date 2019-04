Derby in Nürnberg Fokus auf Bayern: Kovac schaut nicht BVB gegen Schalke

Kovac hat sich in seiner ersten Bayern-Saison längst abgewöhnt, zu allem und zu jedem Stellung zu beziehen. Dem früheren Eintracht-Coach missfiel wiederholt die Deutung seine Worte. "Deswegen muss ich ja aufpassen, wie ich was sage und was ich sage. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass ich mich nur noch darum kümmern muss, wie ich was sage, was ich sage, ob ich was sage. Schade. Das ist die Welt." Reden sei Silber, Schweigen Gold, sagte Kovac, "daran müsste man sich ab und zu auch mal halten."