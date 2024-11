Design in Weil am Rhein: Tassen, aus denen fast jeder schon getrunken hat

Oberbürgermeisterin Diana Stöcker (l.) und Kulturamtsleiter Peter Spörrer sprachen zur Eröffnung. Foto: Beatrice Ehrlich

Bei vollem Haus ist dort am Freitag nach Schauen in Huningue und Schopfheim die dritte Ausstellung mit Arbeiten des Designers, der in Haltingen aufgewachsen ist, eröffnet worden.

In Zusammenarbeit mit namhaften Porzellanherstellern hat der gebürtige Basler eine ganze Ära geprägt. Nun kehrt er in Form seiner Werke zurück. Tassen und Teller, die in den 1960er- und 70er-Jahren in vielen Haushalten zu finden waren, stehen feierlich ausgeleuchtet in Vitrinen oder werden – wie im ersten Obergeschoss – auf einer schön gedeckten Tafel ausgestellt.