Designierter Generalsekretär Linnemann: CDU ist Partei der leisen arbeitenden Mehrheit

Vorwurf an die Ampel

Linnemann sagte der Zeitung weiter: "Es gibt in Deutschland eine leise, aber klare bürgerliche Mehrheit, die sich an Regeln hält, die morgens arbeiten geht und sich abends im Sport- oder Musikverein engagiert. Für diese Menschen da zu sein, sollte nach seinen Worten für die CDU allerhöchste Priorität haben." Der Ampel-Regierung warf er vor, Entscheidungen an den Menschen vorbei zu treffen. Er sagte: "Oft schreit die Minderheit so laut, dass die Mehrheit denkt, sie sei in der Minderheit."