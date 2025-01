Deutsch-jüdisches Geistesleben Michel Friedman wird "Aufbau"-Herausgeber

"Ein intellektueller Leuchtturm"

"Der "Aufbau" ist mehr als ein Magazin", wird der neue Herausgeber Friedman in einer Verlagsmitteilung zitiert. "Er ist ein intellektueller Leuchtturm, der die Werte von Freiheit, Gleichheit und Wahrheit verteidigt – besonders in einer Zeit, in der offene Gesellschaften weltweit unter Druck geraten."



Chefredakteur Yves Kugelmann beschreibt den "Aufbau" laut der Mitteilung als Raum für Diskurs, der gesellschaftliche Themen beleuchtet und die kulturellen Identitäten der jüdischen Gemeinschaft publizistisch spiegelt. "Wir wissen, woher wir kommen, und verhandeln, wohin wir gehen. Der "Aufbau" ist ein Kompass auf diesem Weg", so Kugelmann.

Mitte der Nullerjahre drohte das wirtschaftliche Aus

Der "Aufbau" wurde ursprünglich 1934 in New York gegründet und war während der Nazi-Zeit ein wichtiger Anlaufpunkt für deutsche Autorinnen und Autoren im Exil. Unter anderem schrieben Hannah Arendt, Albert Einstein, Stefan Zweig, Thomas Mann, Ludwig Marcuse und Lion Feuchtwanger für das Emigranten-Blatt.