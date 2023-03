Deutsche Botschaft Oscar-Lied: Indiens Premier Modi lobt deutsches Tanzvideo

Botschafter Philipp Ackermann hatte mit seinen Mitarbeitenden mitten in der wuseligen Altstadt der Hauptstadt Neu Delhi zum indischen Lied "Naatu Naatu" aus dem Film "RRR" getanzt und am Wochenende ein professionell produziertes Flashmob-Video davon auf Twitter geteilt. Der Diplomat schrieb dazu: "Deutsche können nicht tanzen?" Und: "Ok, alles andere als perfekt. Aber lustig!"

Das Video wurde viel geklickt, kommentiert, geteilt und schaffte es in viele örtliche Medien. Die Deutschen hatten die Idee dafür von der südkoreanischen Botschaft, die vor gut einem Monat ein Tanzvideo des gleichen Lieds veröffentlicht hatte und sich damit ebenfalls Lob des auf Social Media sehr aktiven Premierministers einheimste. Er twitterte damals: "Lebhafte und liebenswerte Gruppenanstrengung." Zuvor haben bereits viele Menschen in Indien ihre Tanzdarbietungen zum Lied auf Social Media geteilt.