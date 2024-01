Baden-Baden - Derzeit Platz eins in Deutschland, wird Mariah Careys saisonaler Song "All I Want For Christmas Is You" bald wieder aus den Charts verschwinden. Wenn er Ende 2024 wieder in den deutschen Charts an die Spitze stürmen sollte, könnte er zum erfolgreichsten Nummer-eins-Hit Deutschlands werden und den Rekord von "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 brechen.