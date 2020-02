Deutsche Eishockey Liga DEL-Jubiläum: Münchens Seidenberg knackt 1000er-Marke

Und so kam es dann ja auch. An der Seite seines Bruders Dennis, der später in der NHL Karriere machte und 2011 den Stanley Cup gewann, debütierte Seidenberg im Herbst 2001 in der DEL bei den Adlern Mannheim. Da passt es ganz gut, dass er bei seinem 1000. Spiel am Abend (19.30 Uhr) mit München just in Mannheim zu Gast ist. "Coole Sache", sagte der dreimalige Familienvater zur besonderen Rückkehr.

Dass Seidenberg in die 1000er-Gruppe mit Mirko Lüdemann (1199), Daniel Kreutzer (1066), Niki Mondt (1060), Patrick Köppchen (1026) und Sebastian Furchner (1024) einzieht, ist auch ein Erfolg des Willens und der Beharrlichkeit. Mehrere Verletzungen und sieben Knieoperationen stoppten Seidenberg in all den Jahren nicht.

Weil er nur 172 Zentimeter groß ist, blieb ihm eine NHL-Karriere verwehrt. Dafür hat er eine Trophäe daheim hängen, die selbst in der Eliteliga nur wenige gewinnen konnten: eine Olympia-Medaille. Mit der deutschen Auswahl erreichte er 2018 in Pyeongchang sensationell das Finale und war Teil eines Teams, das ganz Deutschland verzauberte. Diese Glücksmomente, die "werde ich nie vergessen", sagte er.

Der Routinier denkt noch nicht ans Aufhören und hat ein konkretes Ziel: Er will selbst noch in der neuen Münchner Multifunktionshalle spielen, die 2022 fertig sein soll. Vielleicht wackelt dann gar Lüdemanns Rekord. Seidenberg wüsste, wie man das feiert.