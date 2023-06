Deutsche Fußball Liga Neue DFL-Geschäftsführung: Lenz und Merkel übernehmen

Dreesen lange Favorit

Einige Wochen galt Jan-Christian Dreesen als Favorit für die DFL-Geschäftsführung. Doch auch der 55-Jährige entschied sich gegen den Ligaverband und entschloss sich stattdessen dazu, als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München die Nachfolge von Oliver Kahn anzutreten. Auch die in den Medien gehandelten Holger Blask vom DFB und Bernd Reichart, Leiter des Beratungsunternehmens für die Super-League-Bestrebungen, hatten kein Interesse.

So kam es schließlich zu der internen Lösung mit zwei relativ jungen Managern. Merkel und Lenz haben bisher mehr im Hintergrund gearbeitet, befassen sich mit strategischen Fragen und haben innerhalb der DFL-Belegschaft einen guten Ruf. Auf sie warten mehrere große Aufgaben. Zum einen müssen die 36 Profivereine wieder geeint werden, nachdem der geplante Investoren-Einstieg wegen mangelnder Zustimmung geplatzt war und Differenzen zwischen einigen Vereinen sehr deutlich wurden, vor allem zwischen den international spielenden Spitzenclubs und mehreren Zweitligisten. Zum anderen läuft aktuell die Vorbereitung der Ausschreibung des nächsten Medien-Vertrages. Das TV-Geld ist wichtigste Einnahmequelle der Liga.

Die Ausschreibung für den TV-Vertrag ist zumindest schon länger in Vorbereitung. Merkel, der seit dem Wechsel von Holger Blask zum Deutschen Fußball-Bund der DFL-Direktor für audiovisuelle Rechte ist, hat den Prozess angeschoben und durchgeplant. Derzeit läuft die Abstimmung mit dem Kartellamt, im Frühjahr kommenden Jahres ist der Ausschreibungsprozess geplant.

Schwierige Aufräumarbeiten

Schwieriger dürften die Aufräumarbeiten nach dem Streit um den abgelehnten Investoren-Einstieg sein. "Insbesondere hoffe ich, dass es der neuen Geschäftsführung mit Unterstützung des Präsidiums gelingen wird, ein stabiles Fundament für ein konstruktives, offenes Miteinander der 36 Clubs zu bilden", sagte Watzke.

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung hatten die Pläne der DFL für den Einstieg eines Investors nicht die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit unter der 36 Proficlubs erhalten. Die DFL hatte sich von dem Deal frisches Kapital in Höhe von rund zwei Milliarden Euro versprochen.

Mehrere Spitzenfunktionäre hatten daraufhin die Solidargemeinschaft der Profivereine infrage gestellt, allen voran Karl-Heinz Rummenigge. "16 Clubs haben die zentrale Vermarktung der DFL aufgekündigt", hatte Rummenigge als Aufsichtsrat von Serienmeister FC Bayern München in der Vorwoche auf dem Sportkongress SpoBis in Düsseldorf gesagt. "Dieses unsolidarische Verhalten der 16 Clubs ist so zu verstehen, dass man dem eigenen Club empfehlen muss, wir vermarkten uns selber."

Besonders mit der Trennung von erster und zweiter Liga wurde mehr oder weniger unverhohlen gedroht. Rummenigge etwa wollte das "nicht ausschließen". Die Ablehnung des Investorenprozesses bezeichnete er als "Fehdehandschuh, den es früher in dieser Qualität nicht gegeben hat".

Geschäftsführer Markus Rejek vom 1. FC Köln hatte hingegen zu der ablehnenden Haltung und dem Verfehlen der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit gesagt: "Das war vielleicht ein Fingerzeig für die Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist." Das müsse nun wachrütteln. "Vielleicht sagen wir in ein paar Jahren, dass das der Wendepunkt war von einer gewissen Hinterzimmer-Politik zu einem besseren Miteinander."