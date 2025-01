Deutsche Geschichte "Als ob es gestern wäre": 80 Jahre nach Auschwitz

Er spricht von vier Generationen: die "Handlungsträger", die nach dem Krieg vergessen wollten. Die Kindergeneration, die Aufklärung forderte. Die Enkelgeneration, die erinnern will. Und jetzt die vierte Generation. "Das Besondere an dieser vierten Generation ist, dass sie einen sehr großen Anteil von Personen mit Migrationshintergrund hat", sagt Sowade. Der Nationalsozialismus sei nicht unbedingt Teil ihrer Familiengeschichte. "Wir müssen neue Wege der Auseinandersetzung finden."

Am Willen dazu fehlt es aus Sicht des Historikers nicht. Die Ausstellung hatte schon mehr als 50.000 Besucherinnen und Besucher. Tausende haben ihre Gedanken dazu auf kleine Papp-Schmetterlinge geschrieben. "Die Menschen wollen sich mit dem Thema auseinandersetzen, sie wollen davon erfahren."

Sorge, "dass unser Land wieder falsch abbiegt"

Diesen Willen zur Erinnerung erkennt Christoph Heubner an. "Ich sehe Menschen, die sich darauf einlassen", sagt der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, das Überlebende vertritt. "Aber ich sehe auch Menschen, die sagen: Es muss doch endlich mal Schluss sein mit dem Erinnern."

Heubner fände das absurd, gerade heute. "Es gibt eine berechtigte Sorge angesichts der politischen Entwicklung in Deutschland und in Europa, dass unser Land wieder falsch abbiegt und in schwere Wasser gerät, was Rechtsextremismus und populistischen Hass angeht", warnt er.

Seit 26 Jahren Lichterketten

"Nie wieder" wurde zum Schlagwort der Nachkriegsjahre, in West- wie auch in Ostdeutschland. Nie wieder Auschwitz. Nie wieder Faschismus. Nie wieder Krieg. Nie wieder wegschauen und stillhalten. Bis heute gehen dafür immer wieder Tausende Menschen auf die Straße. Die Berlinerin Jutta Kayser etwa organisiert seit 1999 gemeinsam mit anderen die Lichterkette Pankow - seit nunmehr 26 Jahren, immer am Jahrestag der Auschwitz-Befreiung.

Damals protestierten sie gegen die rechten Republikaner. Heute geht es immer noch gegen Rechtsextremismus und Rassismus. "Es bleibt uns nichts übrig, als zu versuchen, etwas dagegen zu tun", meint die 73-jährige frühere Lehrerin. "Wenn man gar nichts macht, dann haben wir vielleicht bald wieder 1933."

Rückblick ist "legitim und wichtig"

Aber ist der Aufschwung rechter, rechtsradikaler, rechtsextremer Ansichten heute wirklich vergleichbar mit damals? "Ich finde es anstrengend und nicht zielführend, wenn immer wieder heutige Politiker mit Hitler verglichen werden", sagt Holocaust-Forscherin Löw. "Aber zu schauen, wo gibt es Parallelen oder Strukturen wie damals, wie haben sich damals rechtsradikale Parteien den Weg in die Regierung gebahnt - das ist legitim und wichtig." Löw nennt ausdrücklich die Wahlkampf-Forderungen nach "Remigration" oder nach Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft für bestimmte Gruppen. "Da gibt es deutliche Parallelen zu den 1930er Jahren."

Die sieht auch die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer. Fragen nach heutigen Parteien oder Wahlergebnissen beantwortet sie nicht gerne. "Ich verstehe nicht sehr viel von Politik", sagt die alte Dame. "Aber ich sage immer: So hat es damals auch angefangen. Seid vorsichtig. Macht es nicht. Respektiert Menschen, das ist doch das Wesentliche."