Deutsche Meisterschaft: Bayern-Basketballer als Nummer eins in neue Ära

1818 Tage des - teilweise quälenden - Wartens waren am Freitagabend vorbei, als die Bayern Dauerrivale Alba Berlin mit 88:82 besiegten und damit die eigene Krönung in Spiel vier der Finalserie vollendeten. Pünktlich zum Beginn einer neuen Ära, die in diesem Herbst mit der Eröffnung des modernen SAP Garden als neue Heimspielstätte beginnen soll, sind die Münchner wieder die Nummer eins in Basketball-Deutschland.

Nass vor die Presse

Bis zum Rückflug in die Heimat war für Obst, Isaac Bonga und Starspieler Carsen Edwards genug Zeit, um den eigenen Triumph in der Hauptstadt auszukosten. Im Moment des Sieges schien zunächst eine riesige Portion Last von den Schultern des Topfavoriten abzufallen. "Ich fühle mich sehr ausgelaugt. Das ist eine tiefe Erleichterung, dass wir die Saison mit dem Ziel zwei nationale Titeln abgeschlossen haben. Es ging hoch und runter", sagte Obst. Erfolgscoach Laso konnte der obligatorischen Dusche nach seiner erfolgreichen Premierensaison nicht entgehen und trat komplett nass vor die Presse.