Deutsche Meisterschaft: Trainingseifer trägt Früchte

Im Einzelwettkampf traten Maximilian Thiel, Lilja Hausmann und Emma Uhl an. Maximilian Thiel belegte in der Altersklasse 12 den 15. Platz, während Lilja Hausmann in der Altersklasse 13/14 den 23. Platz errang. Besonders hervorzuheben ist Emma Uhl, die seit 2023 auch im Badischen Junioren Kader schwimmt. Emma startete in der Altersklasse 15/16 und erreichte dort den hervorragenden sechsten Platz.

Emma Uhl: Regelmäßig unter den Top Ten

Sie hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert und schwimmt sich zwischenzeitlich bei nationalen sowie kleineren internationalen Wettkämpfen regelmäßig unter die Top 10. Ihre Leidenschaft und ihr Engagement inspirieren und motivieren dabei auch ihre Teamkolleginnen.