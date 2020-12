Deutsche Meisterschaften "Die Finals" in bis zu 20 Sportarten als Olympia-Test

Damals waren in Berlin zehn nationale Meisterschaften zeitgleich über die Bühne gegangen. Der Plan - wie bei den European Championships in Glasgow und Berlin 2018 - eine größere mediale Aufmerksamkeit besonders für weniger zuschauerträchtige Sportarten zu erzielen, war somit voll aufgegangen. "Die Bilder aus Berlin gehen in die ganze Welt. Wir erreichen damit, dass in unserer Gesellschaft der Stellenwert des Sports wächst", lobte DOSB-Präsident Alfons Hörmann damals.

Sollte die Corona-Pandemie bis zum kommenden Sommer noch nicht eingedämmt sein, halten sich die Veranstalter die Möglichkeit offen, "Die Finals" im kommenden Sommer auch ohne Zuschauer auszutragen.

Die European Championships werden im August 2022 ein weiterer Multisport-Höhepunkt in Deutschland sein. In München sollen dann parallel Europameisterschaften in der Leichtathletik, im Turnen, Radsport, Rudern, Klettern, Kanu-Rennsport, Tischtennis und Beachvolleyball stattfinden.

© dpa-infocom, dpa:201201-99-528978/2