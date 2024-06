In Balve, wo die nationalen Meisterschaften bis 2030 stattfinden werden, lief besonders am Donnerstag in der ersten Wertungsprüfung trotz des Erfolgs nicht alles perfekt. Auch am Samstag gab es kleine Schönheitsfehler. "Das ist aber völlig in Ordnung. Nur so bekomme ich einen ehrlichen Spiegel, was das richtige Maß ist", sagte die Mannschafts- und zweimalige Einzel-Olympiasiegerin von Tokio, die sich in der Kür steigerte und dem Druck des zweitplatzierten Frederic Wandres auf Duke of Britain (83,450 Prozent) standhielt.