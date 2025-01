Deutsche Skispringer "Ist durch": Tournee-Scheitern wirft viele Fragen auf

So glückselig Skisprung-Österreich ins Jahr 2025 gestartet ist, so sehr rumpelt es beim deutschen Team. Im Gelben Trikot und bei prächtiger Sonne war das Team um Paschke vor gut einer Woche in die Tournee gestartet. Auch Wellinger und Karl Geiger, der in Innsbruck nicht mal Weltcup-Punkte holte, galten als Podestanwärter. Und jetzt? Große Tristesse. "Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Die anderen springen einfach extrem gut aktuell", sagte Paschke.

Party am Bierstindl

Während Österreichs Fans noch bis in den Abend am Bierstindl unterhalb des Bergisel den Dreifacherfolg zelebrierten, galt für das deutsche Team: Nichts wie weg und ab ins Auto, wo noch am Samstag die Reise ins Teamhotel im Pongau anstand. Enttäuscht sei er nicht, behauptete Horngacher in der ARD. "Sonst hätte ich schon seit 23 Jahren enttäuscht sein müssen."

Die Interview-Zone im Auslauf der Bergisel-Schanze ließ Horngacher diesmal ganz aus - ein im Skispringen höchst ungewöhnlicher Vorgang. Schon in den Tagen davor wirkte der Chefcoach teilweise schmallippig und genervt von den ständigen Fragen nach der seit über zwei Jahrzehnten andauernden Flaute.