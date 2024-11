Besonders problematisch sei, dass deutsche Leitbranchen mit starken Rückgängen zu kämpfen haben, sagte Gönner. Der Fahrzeugbau verzeichnete demnach per September Produktionseinbußen von minus 6,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum, im Maschinenbau waren es minus 8,5 Prozent und in der Elektroindustrie minus 10,7 Prozent.

"Standort Deutschland verliert an Attraktivität"

"Auch in der Europäischen Union hält die Industrierezession an", schrieb der BDI zu seinem "Industriebericht 2024". Für dieses Jahr erwarte man ebenfalls ein Produktionsrückgang von drei Prozent. "Deutschland, aber auch die EU, verlieren als Standort an Attraktivität.".