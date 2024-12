Weltcup vor Weihnachten Grotian und Riethmüller: Neue Biathlon-Gesichter strahlen

"Das Klima im Team passt perfekt, Jung und Alt ergänzen sich perfekt", sagte Disziplintrainer Kristian Mehringer und brachte das derzeitige Erfolgsgeheimnis auf den Punkt.

Grotian will weiter ruhig an Karriere arbeiten

Dass Grotian wie auch die 19 Jahre alte Julia Tannheimer, die angeschlagen zwei Rennen in Frankreich auslassen musste, das Versprechen für die Zukunft ist, zeigte sie in den französischen Alpen. In der Verfolgung tags hatte sie noch großes Pech, als sie in einer Abfahrt der ersten Runden ihren rechten Ski verlor und am Ende als 14. ins Ziel kam.

"Ich bin ein sehr ruhiger Typ, arbeite sehr viel mit mir selbst", erklärte die mehrmalige Junioren-Weltmeisterin, die sich jetzt auf ihre Familie und ihren Hund Nala freut. Zuvor war es für die ehrgeizige Grotian in der Saison nicht wie erhofft verlaufen, auch schlechtere Ergebnisse waren dabei, die in diesem Alter aber auch zu erwarten sind.