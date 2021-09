Deutscher Fußball-Bund DFB-Interimschef Koch: Verband ist "kein Sanierungsfall"

"Leider ist das Bild des DFB in diesen Tagen in der Öffentlichkeit kein gutes, sicher sehen das viele von Euch so. Auch ich sehe das so", sagte Koch während einer Rede beim Verbandstag des Hessischen Verbandes in Frankfurt/Main. "Aber es ist beileibe nicht so, wie es gerne pauschal nach außen getragen und medial verbreitet wird. Der DFB ist kein Sanierungsfall."

Der Dachverband sei "aufgewühlt", äußerte Koch. Er stehe "inmitten einer schwierigen Gesamtlage für den Fußball in Deutschland". Dabei stehe besonders das Verhältnis zwischen Profi- und Amateurfußball "stark im Fokus". Koch rief deshalb dazu auf, gemeinsam "zur Geschlossenheit zurückfinden, wir müssen erkennen, worum es uns in diesen Tagen tatsächlich gehen muss. Es sind entscheidende Monate, die im DFB vor uns Amateurverbänden liegen."